"Премий за ничьи мы пока не получаем. Договорились с президентом, если команда достигнет поставленных на сезон задач, то в конце сезона получим деньги за все ничьи.

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Вообще целесообразно ли платить премии игрокам за ничьи? На мой взгляд, здесь все зависит от того, за какие места борется клуб. Если в нашем случае – то у нас каждый зачетный балл на вес золота и в конце этот балл или два могут стать решающими, как, например, в прошлом сезоне.

Поэтому считаю, что в Вересе сейчас должны быть премии не только за победы, но и за каждую ничью также. Если же клуб борется за еврокубки и призовые места, то считаю целесообразным премировать только за выездные ничьи", – сказал Близниченко в интервью Українському футболу.

Напомним, после 11-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет на предпоследнем месте, набрав 6 очков, и имеет игру в запасе.

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