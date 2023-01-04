"Дуже радий, що зможу спробувати свої сили на новому рівні. Завжди мріяв зіграти в єврокубках та клубі, який ставить перед собою максимальні завдання. Мені приємно, що в мене повірив Олександр Кучер. Намагатимуся його не підвести. Це великий шанс проявити себе на високому рівні.

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Попередньо сказали, що розраховують на мене на позиції захисника. А тренер уже вирішить – правого чи лівого. Я готовий закрити будь-яку з цих позицій на полі. В Олімпіку я грав ліворуч, і проблем із цим не було. Мені зручно і там, і там. Насамперед я хочу завоювати місце в основі, допомагати команді перемагати, надійно грати у захисті та не давати суперникам забивати. Я також намагатимуся забивати голи та віддавати результативні передачі.

Звісно, команда здатна виграти чемпіонат. Мені подобається, як грає СК Дніпро-1, тренер поставив їм тактику, мають хороший колектив, який може вирішувати завдання. СК Дніпро-1 точно яскравіший за Динамо, а з Шахтарем десь на рівних. Думаю, у другому колі буде напружена боротьба за чемпіонство. Український чемпіонат дуже вирівнявся, кожна команда може відібрати очки у грандів", – цитує Пасіча FanDay.

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