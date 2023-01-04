"Очень рад, что смогу попробовать свои силы на новом уровне. Всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи. Мне приятно, что в меня поверил Александр Кучер. Попытаюсь его не подвести. Это большой шанс проявить себя на высоком уровне.

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Предварительно сказали, что рассчитывают на меня на позиции защитника. А тренер уже решит – правого или левого. Я готов закрыть любую из этих позиций в поле. В Олимпике я играл слева, и проблем с этим не было. Мне удобно и там, и там. Прежде всего, я хочу завоевать место в основе, помогать команде побеждать, надежно играть в защите и не давать соперникам забивать. Я также постараюсь забивать голы и отдавать результативные передачи.

Естественно, команда способна выиграть чемпионат. Мне нравится, как играет СК Днепр-1, тренер поставил им тактику, есть хороший коллектив, который может решать задачи. СК Днепр-1 точно ярче Динамо, а с Шахтером где-то на равных. Думаю, во втором круге будет напряженная борьба за чемпионство. Украинский чемпионат очень выровнялся, каждая команда может отобрать очки у грандов", – цитирует Пасича FanDay.

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