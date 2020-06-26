У Тлумака підозра на COVID-19 – наставник Волині пропустив матч із Чорноморцем

Головний тренер Волині Андрій Тлумак і його асистент Андрій Сапуга не були присутні на вчорашньому матчі 20-го туру Першої ліги з Чорноморцем (2:5).

У грі проти одеситів командою керував асистент Павло Котовенко. За інформацією ТК Футбол, причиною відсутності Тлумака і Сапуги стало можливе інфікування COVID-19.

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Ще до матчу з Чорноморцем в луцькому клубі заявляли про два випадки зараження коронавірусом у представників тренерського штабу, імена хворих не називалися. Наразі офіційної інформації від Волині, як і від ПФЛ щодо ситуації з Тлумаком і його асистентом не надходило.

Після поразки від Чорноморця Волинь опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці Першої ліги. 30 червня луцька команда повинна зіграти з Оболонню-Бровар.

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