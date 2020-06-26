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У Тлумака подозрение на COVID-19 – наставник Волыни пропустил матч с Черноморцем

10:39 - Читати українською
У Тлумака подозрение на COVID-19 – наставник Волыни пропустил матч с Черноморцем
Андрей Тлумак / фото: Волынь

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак и его ассистент Андрей Сапуга не присутствовали на вчерашнем матче 20-го тура Первой лиги с Черноморцем (2:5).

 

В игре против одесситов командой руководил ассистент Павел Котовенко. По информации ТК Футбол, причиной отсутствия Тлумака и Сапуги стало возможное инфицирование COVID-19.

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Еще до матча с Черноморцем в луцком клубе заявляли о двух случаях заражения коронавирусом у представителей тренерского штаба, имена больных не назывались. Сейчас официальной информации от Волыни, как и от ПФЛ, о ситуации с Тлумаком и его ассистентом не поступало.

После поражения от Черноморца Волынь опустилась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. 30 июня луцкая команда должна сыграть с Оболонью-Бровар.

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Теги
коронавирус Волынь Волынь Первая лига Андрей Андрей Тлумак Черноморец - Волынь
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