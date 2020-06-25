Перша ліга: Чорноморець у дебютному матчі Ковальця розбомбив Волинь у матчі з сімома голами

Перша ліга повернулася після карантину поєдинками 20-го туру. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 20 тур

Балкани – Черкащина – 1:0

Гол: Фаюк, 86

Вилучення: Юречко, 68 – Лухтанов, 72

Чорноморець – Волинь – 5:2

Голи: Авагімян, 44, Клименко, 48(п), 85, Янаков, 74, Яловенко, 86 – Волошинович, 18, Климець, 86

Вилучення: Цюпа, 47 (В)

Перша ліга: Інгулець став одноосібним лідером, Металіст 1925 увірвався на п'єдестал, Минай сенсаційно програв

В стартовому матчі ігрового дня зустрічалися аутсайдери першості. Черкащина програла вже сьомий матч поспіль, а востаннє перемагала взагалі ще в серпні 2019 року. Балкани перервали свою безвиграшну серію з 9 матчів і віддалилися від зони вильоту на 6 очок.

Волинь мала шанс одноосібно очолити таблицю, але для цього потрібно було перемагати Чорноморець. Одесити проводили перший матч під керівництвом Сергія Ковальця. Лучани швидко відкрили рахунок, але цим лише розізлили "моряків". Господарі відправили аж п'ять м'ячів у ворота Сергія Літовченка і лише після цього дозволили Волині відзначитися ще раз. Зауважимо, що гості майже увесь другий тайм провели у меншості після вилучення Цюпи. Зрештою, Волинь залишилася на 5-у місці у двох очках відставання від лідера, а Чорноморець (25 пунктів) – десятий.