Феєричний дебют Ковальця у відеоогляді матчу Чорноморець – Волинь – 5:2

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Фінал Кубка України-2020 вдруге змінить прописку – Львів не зможе прийняти вирішальний матч
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Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світУкраїна — 22:17 3694
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Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛАнглія — 22:10 659
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