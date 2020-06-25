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Феєричний дебют Ковальця у відеоогляді матчу Чорноморець – Волинь – 5:2

23:07 - Читать на русском
Феєричний дебют Ковальця у відеоогляді матчу Чорноморець – Волинь – 5:2
Чорноморець – Волинь – 5:2

Чорноморець обіграв Волинь в рамках 20-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 

Чорноморець – Волинь – 5:2

Голи: Авагімян, 44, Клименко, 48(п), Янаков, 74, Яловенко, 85, 90+1 – Волошинович, 18, Климець, 86

Вилучення: Цюпа, 47 (В)

Перша ліга: Чорноморець у дебютному матчі Ковальця розбомбив Волинь у матчі з сімома голами

У звітному матчі Сергій Ковалець дебютував на посаді головного тренера Чорноморця. Його підопічні пропустили першими, але потім зуміли змінити сценарій зустрічі.

Волинь, яка майже увесь другий тайм провела у меншості після вилучення Івана Цюпи, не скористалася шансом стати одноосібним лідером Першої ліги.

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Теги
Чорноморець - Волинь Волинь Волинь Чорноморець Чорноморець Перша ліга Сергій Сергій Ковалець Відеоновини
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