Феєричний дебют Ковальця у відеоогляді матчу Чорноморець – Волинь – 5:2

Чорноморець обіграв Волинь в рамках 20-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чорноморець – Волинь – 5:2

Голи: Авагімян, 44, Клименко, 48(п), Янаков, 74, Яловенко, 85, 90+1 – Волошинович, 18, Климець, 86

Вилучення: Цюпа, 47 (В)

Перша ліга: Чорноморець у дебютному матчі Ковальця розбомбив Волинь у матчі з сімома голами

У звітному матчі Сергій Ковалець дебютував на посаді головного тренера Чорноморця. Його підопічні пропустили першими, але потім зуміли змінити сценарій зустрічі.

Волинь, яка майже увесь другий тайм провела у меншості після вилучення Івана Цюпи, не скористалася шансом стати одноосібним лідером Першої ліги.