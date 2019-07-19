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Ткачук покинув Атирау

10:32 204 Читать на русском
Ткачук покинув Атирау
Андрій Ткачук / Фото ФК Карпати

Екс-карпатівець Андрій Ткачук залишився без клубу.

Атирау та Андрій Ткачук припинили співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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31-річний українець захищав кольори казахського клубу з лютого поточного року. За цей час оборонець зіграв 17 матчів, в яких відзначився асистом.

Ткачук відомий в Україні своїми виступами за Карпати. Андрій грав за "зелено-білих" у 2005-2014 роках.

Після 19-ти турів чемпіонату Казахстану Атирау перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Українці за кордоном Світ Андрій Ткачук Андрій Ткачук Чемпіонат Казахстану Атирау Атирау
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