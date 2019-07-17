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Вернидуб: Чому б не спробувати свої сили в чемпіонаті Казахстану?

20:01 452 Читать на русском
Вернидуб: Чому б не спробувати свої сили в чемпіонаті Казахстану?
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про варіанти продовження кар'єри.

"Зараз потрібно відпочити, і з новими силами в роботу. Будуть пропозиції – однозначно піду.

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Багато жартують, говорять:"Ось куди він – в Казахстан?" А чому б і ні? Мені б хотілося спробувати. У Казахстані теж є команди, які, повірте мені, заслуговують на увагу, і, якщо надійде пропозиція, я погоджуся.

Мені два роки тому надходила фінансово дуже гарна пропозиція. У мене на той момент ще був контракт. Я така людина, що напівдорозі не зупиниться, і відповів, що коли буду без клубу, тоді можливо", – розповів Вернидуб в інтерв'ю XSportVlog.

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