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Ткачук покинул Атырау

10:32 10 Читати українською
Ткачук покинул Атырау
Андрей Ткачук / Фото ФК Карпаты

Экс-карпатовец Андрей Ткачук остался без клуба.

Атырау и Андрей Ткачук прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

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31-летний украинец защищал цвета казахского клуба с февраля текущего года. За это время защитник сыграл 17 матчей, в которых отметился ассистом.

Ткачук известен в Украине своими выступлениями за Карпаты. Андрей играл за "зелено-белых" в 2005-2014 годах.

После 19-ти туров чемпионата Казахстана Атырау находится на 10-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Андрей Ткачук Андрей Ткачук Чемпионат Казахстана Атырау Атырау
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