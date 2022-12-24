Фахівця пограбували під час прогулянки одним з пляжів Ріо-де-Жанейро, інформує Globo.

Неймар влаштував гучну вечірку через кілька днів після слізного вильоту з ЧС-2022 – Бразилія лютує

Тіте разом з дружиною вибрався на свіже повітря о 6 ранку, щоб уникнути натовпу вболівальників. Втім, пару перестрів грабіжник на велосипеді і поцупив ланцюжок 61-річного бразильця. Злодій нібито ще й встиг крикнути кілька претензій за мотивами слабкого виступу збірної Бразилії на ЧС-2022. Представники Тіте цей момент заперечують.

Нагадаємо, фахівець покинув "селесао" після 6,5 років роботи. На катарському Мундіалі команда Тіте була одним з фаворитів, але сенсаційно завершила шлях у 1/4 фіналу, програвши серію пенальті хорватам.

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