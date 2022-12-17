Зірка "селесао" влаштував гучну вечірку всього через кілька днів після вильоту з Мундіалю (9 грудня), інформує Marca з посиланням на Folha de São Paulo.

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Поразка від хорватів нібито завдала важкого психологічного удару Неймару. 30-річний форвард плакав і натякнув на завершення кар'єри у збірній. Втім, Ней швиденько оговтався, відвідав сестру у Сан-Паулу і організував масштабні розваги. Зірка ПСЖ намагався зробити захід максимально закритим, але дещо таки "просочилось" у пресу завдяки соцмережам гостей. Серед них був і вінгер Манчестер Юнайтед Антоні, який також гірко плакав після гри з хорватами.

Така лицемірна поведінка неабияк розлютила фанатів збірної Бразилії. Їхня улюблена команда не може виграти ЧС вже 20 років, але нинішні зірки сумують через це лише перед об'єктивами камер.

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