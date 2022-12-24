Специалиста ограбили во время прогулки по одному из пляжей Рио-де-Жанейро, информирует Globo.

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Тите вместе с женой выбрался на свежий воздух в 6 утра, чтобы избежать толпы болельщиков. Впрочем, пару встретил грабитель на велосипеде и украл цепочку 61-летнего бразильца. Вор якобы еще и успел крикнуть несколько претензий по мотивам слабого выступления сборной Бразилии на ЧМ-2022. Представители Тите этот момент отрицают.

Напомним, специалист покинул "селесао" после 6,5 лет работы. На катарском Мундиале команда Тите была одним из фаворитов, но сенсационно завершила путь в 1/4 финала, проиграв серию пенальти хорватам.

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