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Тіте отримав пропозицію продовжити роботу зі збірною Бразилії після вильоту з ЧС-2018 і може зламати традицію

09:02 182 Читать на русском
Тіте отримав пропозицію продовжити роботу зі збірною Бразилії після вильоту з ЧС-2018 і може зламати традицію
Тіте / Getty Images

Бразильська конфедерація футболу зробила пропозицію головному тренеру національної команди Тіте продовжити свою роботу біля керма збірної, незважаючи на виліт із чемпіонату світу-2018 на стадії 1/4 фіналу.

57-річний фахівець може залишитися на посаді тренера "селесао", повідомляє Folha de Sao Paulo.

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За інформацією видання, футбольні чиновники вже зробили офіційну пропозицію Тіте про продовження співпраці, а сам керманич взяв час на роздуми. Пауза нібито потрібна тренеру для того, щоб відпочити після Мундіалю та зважено прийняти рішення щодо свого майбутнього. Визначитися Тіте повинен до кінця липня.

"Філософ" очолив збірну Бразилію у червні 2016 року та легко вивів її на ЧС-2018. Однак, бразильці покинули турнір після програшу збірній Бельгії в 1/4 фіналу (1:2). Якщо Тіте залишиться на посаді, то перерве майже півстолітню традицію, за якою тренера збірної звільняють після Мундіалю, якщо Бразилія не стала чемпіоном світу.

Теги
ЧС 2018 Тіте Тіте Бразилія Бразилія Бразильська конфедерація футболу
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