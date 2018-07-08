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Тите получил предложение продолжить работу со сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2018 и может сломать традицию

09:02 6 Читати українською
Тите получил предложение продолжить работу со сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2018 и может сломать традицию
Тите / Getty Images

Бразильская конфедерация футбола сделала предложение главному тренеру национальной команды Тите продолжить свою работу у руля сборной, несмотря на вылет из чемпионата мира-2018 на стадии 1/4 финала.

57-летний специалист может остаться на посту тренера "селесао", сообщает Folha de Sao Paulo.

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По информации издания, футбольные чиновники уже сделали официальное предложение Тите о продлении сотрудничества, а сам наставник взял время на размышления. Пауза якобы нужна тренеру для того, чтобы отдохнуть после Мундиаля и взвешенно принять решение относительно своего будущего. Определиться Тите должен до конца июля.

"Философ" возглавил сборную Бразилии в июня 2016 года и легко вывел ее на ЧМ-2018. Однако, бразильцы покинули турнир после проигрыша сборной Бельгии в 1/4 финала (1:2). Если Тите останется в должности, то прервет почти полувековую традицию, по которой тренера сборной увольняют после Мундиаля, если Бразилия не стала чемпионом мира.

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ЧМ 2018 Тите Тите Бразилия Бразилия Бразильская конфедерация футбола
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