"Засуджувати рішення людини, яка працює в футболі на високому рівні більше 40 років, навряд чи собі дозволю. Для мене це не щось неприпустиме, а Луческу в будь-якому випадку залишається авторитетним тренером.

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Нехай і продовжую вболівати за Шахтар у всіх турнірах, з розумінням і повагою ставлюся до рішення Мірчі. Після 13 років, які він провів у Шахтарі, для мене це було несподіванкою, але не шоком. Зустрічалися з Мірчею в Туреччині, коли грали у Лізі Європи. Вже тоді він розумів, що не він продовжить роботу зі збірною Туреччини, але сказав, що все ще хоче працювати, і буде. Він досі в хорошій формі.

Київ для Шахтаря – як Спартак для Петербурга? Можна і так сказати. Часом бувають дуже жорсткі протистояння. Вболівальники налаштовані один проти одного, іноді і футболісти, навіть в національній команді. Хоча в мій час такого протистояння в збірній не було. Впевнений, що і зараз Андрій Шевченко цього не допускає", – заявив Тимощук в інтерв'ю Sport24.

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