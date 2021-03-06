Мірча Луческу з користю для душі використовує кожну вільну хвилинку на тренувальному полі киян.

"Біло-сині" під пильним наглядом румунського фахівця та його тренерського штабу продовжують підготовку до матчу 17-го туру УПЛ проти Миная.

Луческу отримав хороші новини з лазарету Динамо перед матчами з Минаєм та Вільяреалом

В ході інтенсивних тренувань навіть Мірча Луческу знайшов кілька секунд, щоб "погратись" із м'ячем та показати досить хороший приклад своїм підопічним. 75-річний наставник Динамо понабивав круглого та відверто усміхався, мабуть, пригадуючи молодість. Відео з'явилось на офіційному Youtube-каналі Динамо.

До слова, вже завтра, 7 березня, кияни зіграють проти Миная, а 11 березня на Динамо очікує серйозний екзамен в Лізі Європи – перший матч 1/8 фіналу проти Вільяреала у Києві.

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати