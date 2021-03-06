"Осуждать решение человека, который работает в футболе на высоком уровне более 40 лет, вряд ли себе позволю. Для меня это не что-то недопустимое, а Луческу в любом случае остается авторитетным тренером.

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Пусть и продолжаю болеть за Шахтер во всех турнирах, с пониманием и уважением отношусь к решению Мирчи. После 13 лет, которые он провел в Шахтере, для меня это было неожиданностью, но не шоком. Встречались с Мирчей в Турции, когда играли в Лиге Европы. Уже тогда он понимал, что он не продолжит работу со сборной Турции, но сказал, что все еще хочет работать, и будет. Он до сих пор в хорошей форме.

Киев для Шахтера – как Спартак для Петербурга? Можно и так сказать. Иногда бывают очень жесткие противостояния. Болельщики настроены друг против друга, иногда и футболисты, даже в национальной команде. Хотя в мое время такого противостояния в сборной не было. Уверен, что и сейчас Андрей Шевченко этого не допускает", – заявил Тимощук в интервью Sport24.

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