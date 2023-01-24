У Анатолія Тимощука вистачило нахабства оскаржувати вердикт КДК УАФ щодо застосування санкцій. Колишній футболіст знову був посланий за російським кораблем.

Раніше екс-капітан збірної, який цинічно зберігав мовчанку після повномасштабного нападу Росії та продовжував працювати тренером Зеніта, був довічно відсторонений від футбольної діяльності в Україні. Також Тимощука позбавили усіх титулів, виграних в Україні, та виключили з реєстру гравців національної збірної.

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Окрім того, 43-річний уродженець Луцька ризикує втратити тренерську ліцензію PRO, яку отримував в Україні. Наостанок, колишнього капітана збірної хочуть позбавити усіх державних нагород.

Тимощук навіть спробував оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету, але зазнав невдачі. Апеляційний комітет УАФ відхилив його скаргу та залишив рішення першої інстанції без змін, інформує офіційний сайт УАФ.

Рішення може бути оскаржене до найвищої інстанції – Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).