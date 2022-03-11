Анатолій Тимощук проміняв Батьківщину на гроші російського "Газпрому", але це не зійшло йому з рук.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) провів засідання, на якому ухвалив рішення щодо санкцій для Анатолія Тимощука, повідомляє офіційний сайт організації.

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УАФ вирішила позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, яку він отримував в Україні. Зрадника виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ, а також позбавили всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України.

Окрім того, колаборанту заборонено займатися футбольною діяльністю на території України довічно. Наостанок УАФ підготує звернення до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Нагадаємо, Тимощук провів у Санкт-Петербурзі 4 роки ігрової кар'єри, а з 2017-го він є помічником головного тренера Зеніта. З початку війни Анатолій зберігає мовчання і публічно не засуджує вторгнення Росії в Україну. Також у пресі з'явилася поки непідтверджена інформація, що він може працювати на ФСБ країни-агресорки.

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