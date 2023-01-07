Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук покараний за своє рабське мовчання і потурання окупантам.

Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо застосування персональних санкцій, повідомляє офіційна сторінка Президента України.

Тимощук у компанії 55-ти росіян – Верховна Рада ухвалила санкції за підтримку війни в Україні

Серед 119 осіб, які потрапили до списку, присутній і колишній український футболіст Анатолій Тимощук. Згідно рішення, щодо Тимощука на 10 років вводяться наступні санкції: заборонено в'їзд в Україну, він позбавлений усіх державних нагород, отримав заборону на отримання у власність земельних ділянок, заблоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

Нагадаємо, раніше екс-капітан національної збірної України був виключений із реєстру гравців "синьо-жовтих" та позбавлений усіх нагород, а УАФ заборонила йому займатися футбольною діяльністю на території України.

"Навіщо тобі той футбол? Грай у джокер": забивав Динамо 90-х, ділив номер з Тимощуком, вигравав у карти по 400 доларів