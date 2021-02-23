Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук, який нині працює у Зеніті, став обличчям медійної кампанії клубу.

Тимощук після завершення ігрової кар'єри повернувся у Зеніт, де працевлаштувався у тренерському штабі Сергія Сємака. Не так давно екс-капітан збірної України зізнавався, що йому комфортно перебувати у Росії, а думки його сім'ї пов'язані із Санкт-Петербургом.

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Сьогодні Тимощук став обличчям рекламної кампанії Зеніта. У клубному магазині з'явилися спеціальні набори з нагоди 23 лютого. Анатолій "пропонує" уболівальникам "синьо-біло-блакитних" купити "традиційні" у таких випадках шкарпетки.

Зауважимо, що традиція відзначати 23 лютого своїм корінням сягає початку минулого століття. Його започаткували для восхваляння Красної армії. Після розпаду Радянського Союзу свято відзначається в Росії як День захисника Вітчизни і є днем військової слави Росії.

Таким чином, Тимощук, в активі якого 144 матчі за збірну України, свідомо чи несвідомо долучився до пропаганди агресора, під окупацією якого перебувають території на сході та півдні нашої держави.

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