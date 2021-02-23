Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас работает в Зените, стал лицом медийной кампании клуба.

Тимощук после завершения игровой карьеры вернулся в Зенит, где трудоустроился в тренерском штабе Сергея Семака. Не так давно экс-капитан сборной Украины признавался, что ему комфортно находиться в России, а мысли его семьи связаны с Санкт-Петербургом.

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Сегодня Тимощук стал лицом рекламной кампании Зенита. В клубном магазине появились специальные наборы по случаю 23 февраля. Анатолий "предлагает" болельщикам "сине-бело-голубых" купить "традиционные" в таких случаях носки.

Заметим, что традиция отмечать 23 февраля своими корнями уходят в начало прошлого века. Его основали для восхваления Красной армии. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России.

Таким образом, Тимощук, в активе которого 144 матча за сборную Украины, сознательно или безотчетно присоединился к пропаганде агрессора, под оккупацией которого находятся территории на востоке и юге нашего государства.

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