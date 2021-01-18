"Окрім Зеніта, були пропозиції і від інших російських клубів. Конкретно не можу сказати, але було кілька. Так, це клуби топ-п'ятірки, але навіщо уявляти Тимощука у футболці іншого клубу? Якщо цього не сталося, то не сталося.

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Коли грав за Баварію, була пропозиція від Севільї. Манчіні говорив, що хотів запросити мене в Манчестер Сіті. Чув про пропозицію Арсенала, коли грав у Шахтарі. Був Вольфсбург, де працював брат президента Баварії. Ніколи першим не домовлявся сам – спочатку повинні домовитися клуби. Так було із Зенітом, де я підписав контракт о 00:04", – пригадав Тимощук у інтерв'ю Гол.

Нагадаємо, за 22 роки своєї кар'єри хавбек встиг пограти у Волині, Шахтарі, Зеніті, Баварії та Кайраті.

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