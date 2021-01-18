"Є політичні висловлювання і відносини. Намагаюся це не коментувати. Будь-який мій коментар буде сприйматися неадекватно багатьми людьми. Вважаю, як би не відбувалося, повинен бути мир у всьому світі. Будь-яка війна – горе для кожної зі сторін конфлікту. Хочу, щоб ніколи не було горя в жодній країні світу.

"Він українець, але живе в Росії": Федецький став на захист Тимощука через роботу в Зеніті

Повернення в Зеніт? Я загалом досить стійкий до критики і мало звертаю уваги на те, що пишуть в інтернеті. Те, що там бачиш і можеш відчути, зроблено, щоб роздути якусь ситуацію і сенсацію. І багато гравців говорять: "Все, що пишуть, – це не правда". Чутки, плітки – це маркетингові або рекламні ходи.

У Санкт-Петербурзі перебуває моя сім'я, з якою я щасливий. Зараз наш дім і наші думки пов'язані з Санкт-Петербургом. Що кому б не хотілося – скільки людей, стільки й думок", – цитує Тимощука Гол.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба