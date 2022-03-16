Колишній оборонець Дніпра і збірної України Сергій Дірявка розповів про своє ставлення до Анатолія Тимощука. Також він зізнався, що розчарувався у реакції росіян на дії їхніх військових.

"Що я можу сказати про Тимощука? Тут взагалі розмова коротка. Можна по-різному ставитися до того, як грав у футбол Толя Тимощук, але кар'єру він зробив чудову. Втім, страх має паралізуючу дію для мозку, і безстрашний на полі Толя, мабуть, злякався втратити щось особисте.

Я не маю ні слів, ні бажання описувати його вчинки. Для мене це тепер просто прізвище. І просто сцикун.

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Не варто про нього казати. Потрібно підтримувати наш народ, нашу армію та вірити у перемогу. Засукаємо рукави і наберемося терпіння.

Чи намагався я достукатися до росіян? Якісь звернення через соціальні мережі я, звичайно ж, робив. Казав, що тут просто знищують націю, стирають з лиця землі будинки та цілі міста. Забирають майбутнє у наших дітей та онуків. Але все це, на жаль, не корисно. Люди просто бояться сказати слово "війна", але схиляються перед літерою Z.

Втім, ми все одно повинні стукати у всі двері. У спорті – зокрема. Вийдіть, скажіть, що ви проти війни – і виступайте далі у якихось змаганнях. Але, опустивши голови та набравши в рот води, вони ще обурюються, що їх усунули від чемпіонату світу та єврокубків? Пишуть протести? Убогі люди. Просто мілкий народ.

Вас не пускають на міжнародну арену? Бідолашні ви, нещасні. Брат мого зятя взагалі не виходить на вулицю. І не знаю, живий він, чи ні, а 14-річний хлопчик зі школи Атлет уже точно ніколи не зіграє у футбол, на який ходили і який дивилися тисячі українських уболівальників, убитих вами і з вашої мовчазної згоди", – розповів Дірявка Команда №1.

Нагадаємо, нещодавно УАФ позбавила Тимощука усіх регалій – виключила з рестру гравців збірної, анулювала тренерський диплом і відібрала нагороди, здобуті час за час кар'єри. Втім, асистенту тренера Зеніта вистачило нахабності оскаржувати ці рішення в CAS.

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