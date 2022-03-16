Бывший защитник Днепра и сборной Украины Сергей Дирявка рассказал о своем отношении к Анатолию Тимощуку. Также он признался, что разочаровался в реакции россиян на действия их военных.

"Что я могу сказать о Тимощуке? Здесь вообще разговор короткий. Можно по-разному относиться к тому, как играл в футбол Толя Тимощук, но карьеру он сделал прекрасную. Впрочем, страх имеет парализующее действие для мозга, и бесстрашный на поле Толя, видимо, испугался потерять что-то личное.

У меня нет ни слов, ни желания описывать его поступки, для меня это теперь просто фамилия. И просто сцыкун.

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Не стоит о нем говорить. Нужно поддерживать наш народ, нашу армию и верить в победу. Засучим рукава и наберемся терпения.

Пытался ли я достучаться до россиян? Какие-то обращения через социальные сети я, конечно же, делал. Говорил, что здесь просто уничтожают нацию, стирают с лица земли дома и целые города. Отнимают будущее у наших детей и внуков. Но все это, к сожалению, бесполезно. Люди просто боятся сказать слово "война", но преклоняются перед буквой Z.

Впрочем, мы все равно должны стучать во все двери. В спорте – в частности. Выйдите, скажите, что вы против войны – и выступайте дальше в каких-нибудь соревнованиях. Но, опустив головы и набрав в рот воды, они возмущаются, что их отстранили от чемпионата мира и еврокубков? Пишут протесты? Убогие люди. Просто мелкий народ.

Вас не пускают на международную арену? Бедные вы, несчастные. Брат моего зятя вообще не выходит на улицу. И не знаю, жив он или нет, а 14-летний мальчик из школы Атлет уж точно никогда не сыграет в футбол, на который ходили и который смотрели тысячи украинских болельщиков, убитых вами и с вашего молчаливого согласия", – рассказал Дирявка Команда №1.

Напомним, недавно УАФ лишила Тимощука всех регалий – исключила из рестра игроков сборной, аннулировала тренерский диплом и отобрала награды, полученные за время карьеры. Впрочем, ассистенту тренера Зенита хватило наглости обжаловать эти решения в CAS.

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