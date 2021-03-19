Тимчасове правління Барселони залишило Лапорті "подарунок" на понад 200 мільйонів євро
Новообраний президент Барселони Жоан Лапорта матиме хороше підґрунтя для початку своєї діяльності.
Карлес Тускетс, який керував каталонським клубом після відставки Жозепа Бартомеу і до обрання нового президента, не гаяв час дарма. Тимчасове керівництво Барселони потурбувалося про фінансове благополуччя "синьо-гранатових".
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"Я спробував провести попередні переговори, щоб полегшити життя новому президенту. Чотири варіанти (щодо спонсорських угод. – прим.) оцінюються у понад 200 мільйонів євро, залежно від результатів", – цитує Тускетса Marca з посиланням на RAC1 і TV3.
Нагадаємо, вибори президента Барселони відбулися 7 березня. Перемогу святкував Жоан Лапорта, який отримав цю посаду на наступні 6 років. Урочиста інавгурація пройшла на Камп Ноу 17 березня.
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