Новообраний президент Барселони Жоан Лапорта матиме хороше підґрунтя для початку своєї діяльності.

Карлес Тускетс, який керував каталонським клубом після відставки Жозепа Бартомеу і до обрання нового президента, не гаяв час дарма. Тимчасове керівництво Барселони потурбувалося про фінансове благополуччя "синьо-гранатових".

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"Я спробував провести попередні переговори, щоб полегшити життя новому президенту. Чотири варіанти (щодо спонсорських угод. – прим.) оцінюються у понад 200 мільйонів євро, залежно від результатів", – цитує Тускетса Marca з посиланням на RAC1 і TV3.

Нагадаємо, вибори президента Барселони відбулися 7 березня. Перемогу святкував Жоан Лапорта, який отримав цю посаду на наступні 6 років. Урочиста інавгурація пройшла на Камп Ноу 17 березня.

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