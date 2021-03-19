Новоизбранный президент Барселоны Жоан Лапорта будет иметь хорошее подспорье для начала своей деятельности.

Карлес Тускетс, который руководил каталонским клубом после отставки Жозепа Бартомеу и до избрания нового президента, не терял время зря. Временное руководство Барселоны позаботилось о финансовом благополучии "сине-гранатовых".

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"Я попытался провести предварительные переговоры, чтобы облегчить жизнь новому президенту. Четыре варианта (по спонсорских соглашениях. – прим.) оцениваются в более чем 200 миллионов евро, в зависимости от результатов", – цитирует Тускетса Marca со ссылкой на RAC1 и TV3.

Напомним, выборы президента Барселоны состоялись 7 марта. Победу праздновал Жоан Лапорта, который получил эту должность на следующие 6 лет. Торжественная инаугурация прошла на Камп Ноу 17 марта.

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