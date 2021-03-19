Временное правление Барселоны оставило Лапорте "подарок" на более чем 200 миллионов евро
Новоизбранный президент Барселоны Жоан Лапорта будет иметь хорошее подспорье для начала своей деятельности.
Карлес Тускетс, который руководил каталонским клубом после отставки Жозепа Бартомеу и до избрания нового президента, не терял время зря. Временное руководство Барселоны позаботилось о финансовом благополучии "сине-гранатовых".
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"Я попытался провести предварительные переговоры, чтобы облегчить жизнь новому президенту. Четыре варианта (по спонсорских соглашениях. – прим.) оцениваются в более чем 200 миллионов евро, в зависимости от результатов", – цитирует Тускетса Marca со ссылкой на RAC1 и TV3.
Напомним, выборы президента Барселоны состоялись 7 марта. Победу праздновал Жоан Лапорта, который получил эту должность на следующие 6 лет. Торжественная инаугурация прошла на Камп Ноу 17 марта.
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