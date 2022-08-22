"Забарного, найімовірніше, не відпустять. Йому ще рано йти, треба себе проявити і віддати щось клубу. Він тільки-но почав голову піднімати. Але якщо клубу потрібні гроші, то, звісно, треба всіх продавати.

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Тим більше з таким чемпіонатом усі будуть однаково х**овими, судячи з того, що я бачу в єврокубках. У такій ситуації взагалі треба радіти, що хоч когось хочуть купити", – зазначив Леоненко у коментарі Український футбол.

Нагадаємо, у минулому сезоні (який було недограно через напад Росії) Забарний провів за Динамо 23 матчі, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро. У цій кампанії Ілля зіграв у 5 матчах за Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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