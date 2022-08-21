"Я можу оцінювати лише з єврокубків. Поки що з Динамо можна продати лише Бущана, і то – треба подивитися, скільки за нього дадуть реальні клуби, а не скільки хоче Динамо. Чи підійде Бущан Манчестер Юнайтед? Та він підійде будь-якій команді!

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Бущан робить ляпи, але їх замало, і вони проходять. Динамо після його помилок, дякувати Богу, не пропускає. Він найбільше заслуговує на перехід. Бущан – топовий воротар світового рівня. Але тут питання у тому, чи хоче сам Бущан піти з Динамо, і за скільки його продадуть", – поділився Леоненко у коментарі Український футбол.

Додамо, що Бущан в 5 офіційних матчах цього сезону пропустив 4 голи, а у 2 поєдинках втримав ворота на замку. Контракт воротаря збірної України з Динамо розрахований до 2026 року. Інтерес до Георгія приписують Манчестер Юнайтед, Челсі та Лестеру.

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