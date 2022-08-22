"Забарного, вероятнее всего, не отпустят. Ему еще рано идти, надо себя проявить и отдать что-нибудь клубу. Он только начал голову поднимать. Но если клубу нужны деньги, то, конечно, нужно всех продавать.

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Тем более с таким чемпионатом все будут одинаково х**овыми, судя по тому, что я вижу в еврокубках. В такой ситуации вообще надо радоваться, что кого-то хотят купить", – отметил Леоненко в комментарии Український футбол.

Напомним, в прошлом сезоне (который был недоигран из-за нападения России) Забарный провел за Динамо 23 матча, в которых отличился одним ассистом. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. В этой кампании Илья сыграл в пяти матчах за Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

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