"Тільки і вміє, що бігати": агент Тете жорстко відповів на слова Тайсона про свого клієнта

Пабло Буено – агент вінгера Шахтаря Тете, різко відреагував на слова Тайсона про свого одноклубника.

"У Тете є чудові якості, він хлопець, який ще багато чому навчиться в житті, але я не можу стверджувати, що він буде новим Дугласом Костою, тому що Дуглас Коста був зовсім іншим. Я грав з ним і бачив, як Дуглас робив речі, в які я не міг повірити, але він це робив.

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Коли я дізнався про ситуацію Тете з Греміо, то можу сказати, що боси клубу все робили правильно. Якщо було б інакше, то кожен приходив би і заявляв, що хоче грати. Але це не так повинно бути. Агент не може прийти, постукати в двері і сказати: "Мій гравець готовий, він повинен грати".

Через деякий час може дійти до того, що агент запропонує президенту клубу гроші, той поділиться з тренером, щоб молодий футболіст грав. Такого не повинно бути", – поділився Тайсон в коментарі zonamista.

Агент Тете не забарився із відповіддю: "Слова Тайсона мене не дивують. Це звичайна заздрість. Тут, в Україні, всі тільки й говорять, що про Тете. Це турбує його. Коли він піде з футболу, то зможе працювати на іподромі, оскільки він тільки і вміє, що бігати", – наводить слова Буено zonamista.

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