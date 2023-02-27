Під час виступу в Королівській лізі екс-форвард збірної Бразилії Роналдінью відмовився від можливості забити гол через дивні правила.

Роналдінью був запрошений до Королівської ліги, яку заснував Жерар Піке. У цьому виді спорту багато дивних правил. Зокрема, пенальті виконуються не з 11 метрів, а у вигляді булітів з центру поля.

Роналдінью офіційно знайшов нову команду і буде грати за "Свиней" – дивитися матчі можна безкоштовно

Під час гри за Порсінос Роналдінью відмовився виконувати пенальті, бо не хотів бігти довгу дистанцію з центру поля. "Ти з глузду з'їхав? Я не збираюся бігати, нехай це роблять інші", – сказав бразилець на адресу головного арбітра матчу на прохання виконати вирок.