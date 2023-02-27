"Ти з глузду з'їхав?": Роналдінью відмовився виконувати пенальті у лізі Піке
17:48 - Читать на русском
Під час виступу в Королівській лізі екс-форвард збірної Бразилії Роналдінью відмовився від можливості забити гол через дивні правила.
Роналдінью був запрошений до Королівської ліги, яку заснував Жерар Піке. У цьому виді спорту багато дивних правил. Зокрема, пенальті виконуються не з 11 метрів, а у вигляді булітів з центру поля.
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Під час гри за Порсінос Роналдінью відмовився виконувати пенальті, бо не хотів бігти довгу дистанцію з центру поля. "Ти з глузду з'їхав? Я не збираюся бігати, нехай це роблять інші", – сказав бразилець на адресу головного арбітра матчу на прохання виконати вирок.
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