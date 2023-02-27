Во время выступления в Королевской лиге экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо отказался от возможности забить гол из-за причудливых правил.

Роналдиньо был приглашен в Королевскую лигу, которую основал Жерар Пике. В этом виде спорта много странных правил. В частности, пенальти исполняются не с 11 метров, а в виде буллитов с центра поля.

Роналдиньо официально нашел новую команду и будет играть за "Свиней" – смотреть матчи можно бесплатно

Во время игры за Порсинос Роналдиньо отказался исполнять пенальти, так как не хотел бежать длинную дистанцию с центра поля. "Ты с ума сошёл? Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают", – сказал бразилец в адрес главного арбитра матча на просьбу исполнить приговор.