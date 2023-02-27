"Ты с ума сошёл?": Роналдиньо отказался исполнять пенальти в лиге Пике
27 февраля 17:48 - Читати українською
Во время выступления в Королевской лиге экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо отказался от возможности забить гол из-за причудливых правил.
Роналдиньо был приглашен в Королевскую лигу, которую основал Жерар Пике. В этом виде спорта много странных правил. В частности, пенальти исполняются не с 11 метров, а в виде буллитов с центра поля.
Роналдиньо официально нашел новую команду и будет играть за "Свиней" – смотреть матчи можно бесплатно
Во время игры за Порсинос Роналдиньо отказался исполнять пенальти, так как не хотел бежать длинную дистанцию с центра поля. "Ты с ума сошёл? Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают", – сказал бразилец в адрес главного арбитра матча на просьбу исполнить приговор.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter