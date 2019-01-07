"Ти втратиш чимало темношкірих шанувальників через свою дурість", – Іньєсту звинуватили у расизмі через різдвяне фото

Колишній капітан Барселони, а нині півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста викликав хвилю критики на свою адресу, опублікувавши в інстаграмі фотографію, на якій він в компанії сім'ї і друзів відзначає Свято Трьох Волхвів.
Це свято в Іспанії відзначається 6 січня. Цього дня мудреці зі Сходу прийшли до Віфлеєму, щоб поклонитися немовляті Ісусу і принести йому дари.
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Вважається, що волхвів було троє. Бальтазар – темношкірий юнак африканського походження. Мельхіор – чоловік середніх років з європейською зовнішністю, а Каспар – старець зі східними рисами обличчя, родом з Азії.
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Двом людям на фото з Іньєстою таке перевтілення в персонажів з чорною шкірою не пробачили, і на адресу Андреса посипалися звинувачення в расизмі:
"Це – расизм"!
"Повагу до культури і традицій нації не потрібно здійснювати за рахунок гідності людей".
"Це дуже тупо для гравця, який грав чи все ще грає з темношкірими футболістами в одній команді. Думаю, ти втратиш чимало темношкірих шанувальників через свою дурість".