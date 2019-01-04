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"Мессі не став би футболістом в Україні", – форвард Фатіми Сердюк

15:52 98 Читать на русском
"Мессі не став би футболістом в Україні", – форвард Фатіми Сердюк
Ліонель Мессі / The Independent

Форвард Фатіми, яка представляє третій дивізіон чемпіонату Португалії, Олександр Сердюк порівняв умови для розвитку футболістів в Україні та Португалії.

"У Португалії створені всі умови для футболу, а в Україні люди тренуються на асфальті, щоб просто було.

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Якби Мессі, Іньєста і Шакірі були б в Україні, то вони б не стали футболістами. Вони б по зросту не підійшли, 30 метрів не швидко бігли б або ще б чимось не підійшли", – цитує Сердюка FootballHub.

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Теги
Світ Олександр Сердюк Ліонель Мессі Ліонель Мессі Джердан Шакірі Джердан Шакірі Українці за кордоном Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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