"Мессі не став би футболістом в Україні", – форвард Фатіми Сердюк

Форвард Фатіми, яка представляє третій дивізіон чемпіонату Португалії, Олександр Сердюк порівняв умови для розвитку футболістів в Україні та Португалії.

"У Португалії створені всі умови для футболу, а в Україні люди тренуються на асфальті, щоб просто було.

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Якби Мессі, Іньєста і Шакірі були б в Україні, то вони б не стали футболістами. Вони б по зросту не підійшли, 30 метрів не швидко бігли б або ще б чимось не підійшли", – цитує Сердюка FootballHub.

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