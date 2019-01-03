Іньєста назвав топ-4 фаворитів Ліги чемпіонів – Реал та Ювентус поза списком

Легенда Барселони, а нині хавбек Віссел Кобе Андреас Іньєста поділився думками щодо цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

"Я завжди думаю, що Барселона здатна виграти цю Лігу чемпіонів. Вони амбітні і хочуть завжди перемагати. Бувають моменти, коли справи йдуть гірше або краще. Барселона заслужила більше перемог в Лізі чемпіонів, ніж вона здобула. Сподіваюся, в цьому сезоні вони зроблять крок вперед, чого не вдавалося зробити в останні роки.

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Важко уявити, що Манчестер Сіті або ПСЖ не наблизяться до перемоги в Лізі чемпіонів. У них хороші команди, тренери, великі інвестиції, вони повинні боротися за трофей. Також хочу додати сюди Ліверпуль, який добре виглядає в цьому сезоні. Ліга чемпіонів – дійсно складний турнір. Один поганий день – і ти вилетів", – цитує Іньєсту sportbible.

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