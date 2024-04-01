Тіктокери постійно стережуть гравців Барселони на виїзді з бази, щоб зробити контент з зірками. Один з вболівальників сильно розізлив Мартінеса, повідомляє Mundo Deportivo.

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Захисник посеред дороги зупинив машину, щоб з'ясувати стосунки. "Ти востаннє називаєш мене дурнем, востаннє. Ти більше не ображатимеш мене. І твій друг також. Почув чи ні? Востаннє. І не будь таким нахабним", – кричав Іньїго.

Футболісти регулярно мають проблеми з вболівальниками перед базою Барселони. У Лєвандовскі нещодавно вкрали годинник.

Мартінес влітку перейшов з Атлетіка в Барселону. Він не став основним захисником, але часто отримує ігровий час через проблеми команди з травмами.