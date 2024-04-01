"Ти востаннє називаєш мене дурнем": розлючений захисник Барселони посеред дороги відчитав фаната
Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес не витримав настирливості вболівальників і пішов з'ясовувати стосунки.
Тіктокери постійно стережуть гравців Барселони на виїзді з бази, щоб зробити контент з зірками. Один з вболівальників сильно розізлив Мартінеса, повідомляє Mundo Deportivo.
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Захисник посеред дороги зупинив машину, щоб з'ясувати стосунки. "Ти востаннє називаєш мене дурнем, востаннє. Ти більше не ображатимеш мене. І твій друг також. Почув чи ні? Востаннє. І не будь таким нахабним", – кричав Іньїго.
Футболісти регулярно мають проблеми з вболівальниками перед базою Барселони. У Лєвандовскі нещодавно вкрали годинник.
Мартінес влітку перейшов з Атлетіка в Барселону. Він не став основним захисником, але часто отримує ігровий час через проблеми команди з травмами.