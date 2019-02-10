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"Ты серьезно?", – Зинченко перед игрой с Челси высмеял Кайла Уокера за трусы в кроссовках

17:17 191 Читати українською
"Ты серьезно?", – Зинченко перед игрой с Челси высмеял Кайла Уокера за трусы в кроссовках
Александр Зинченко / Фото: соцсети

В раздевалке Манчестер Сити перед игрой с Челси царит веселая атмосфера.

Украинский защитник Александр Зинченко перед матчем с Челси высмеял партнера по команде Кайла Уокера.

Манчестер Сити – Челси: стартовые составы на матч АПЛ – Зинченко выйдет в основе

Англичанин оставил трусы в кроссовках, что не обошло внимание украинца.

"Ты серьезно, бро? Для чего ты положил трусы в кроссовки?", – спрашивает Зинченко на видео, которое сразу же выложил в Instagram.

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити

live 73'
5 : 0
Челси
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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Александр Зинченко Александр Зинченко Кайл Уокер Кайл Уокер
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