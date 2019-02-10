"Ты серьезно?", – Зинченко перед игрой с Челси высмеял Кайла Уокера за трусы в кроссовках

В раздевалке Манчестер Сити перед игрой с Челси царит веселая атмосфера.

Украинский защитник Александр Зинченко перед матчем с Челси высмеял партнера по команде Кайла Уокера.

Манчестер Сити – Челси: стартовые составы на матч АПЛ – Зинченко выйдет в основе

Англичанин оставил трусы в кроссовках, что не обошло внимание украинца.

"Ты серьезно, бро? Для чего ты положил трусы в кроссовки?", – спрашивает Зинченко на видео, которое сразу же выложил в Instagram.