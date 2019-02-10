toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу із Зінченком у стартовому складі

17:52 1836 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу із Зінченком у стартовому складі
Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади на матч АПЛ 10.02.2019

Манчестер Сіті приймає Челсі у поєдинку 26 туру Прем'єр-ліги. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Наставники Манчестер Сіті та Челсі Хосеп Гвардіола та Мауріціо Саррі відповідно оприлюднили стартові склади команд на центральний матч 26 туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко вперше в 2019 році вийде на поле в матчі АПЛ.

Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу

Поєдинок Манчестер Сіті – Челсі розпочався о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить онлайн-трансляцію матчу.

Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган – Де Брюйне, Стерлінг, Бернарду Сілва – Агуеро.

Запасні: Муріч, Даніло, Сане, Давід Сілва, Марез, Отаменді, Жезус.

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо – Жоржінью, Канте, Барклі – Педро, Азар, Ігуаїн.

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Лофтус-Чік, Емерсон, Ковачіч, Вілліан, Жиру

Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті

live
4 : 0
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Українці за кордоном Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Севілья
19:30
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук