Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу із Зінченком у стартовому складі

Манчестер Сіті приймає Челсі у поєдинку 26 туру Прем'єр-ліги. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Наставники Манчестер Сіті та Челсі Хосеп Гвардіола та Мауріціо Саррі відповідно оприлюднили стартові склади команд на центральний матч 26 туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко вперше в 2019 році вийде на поле в матчі АПЛ.

Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу

Поєдинок Манчестер Сіті – Челсі розпочався о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить онлайн-трансляцію матчу.

Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган – Де Брюйне, Стерлінг, Бернарду Сілва – Агуеро.

Запасні: Муріч, Даніло, Сане, Давід Сілва, Марез, Отаменді, Жезус.

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо – Жоржінью, Канте, Барклі – Педро, Азар, Ігуаїн.

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Лофтус-Чік, Емерсон, Ковачіч, Вілліан, Жиру