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"Замість Мессі – Роналду": Неймар може перейти в Ювентус на умовах сенсаційного обміну з ПСЖ

10:33 2068 Читать на русском
"Замість Мессі – Роналду": Неймар може перейти в Ювентус на умовах сенсаційного обміну з ПСЖ
Неймар / Getty images

Трансферна сага навколо нападника ПСЖ Неймара може отримати неочікуваний сценарій.

Барселона вже давно хоче повернути бразильця у свій склад. Не проти такого сценарію і сам футболіст, який знову хоче грати поруч із Ліонелем Мессі. Натомість Ней може стати партнером іншої суперзірки – Кріштіану Роналду, стверджує le10sport.

Зірка ПСЖ розсекретив плани Неймара на майбутнє – неочікуване рішення

За інформацією видання, спортивний директор ПСЖ Леонардо розуміє, що продовження контракту з Неймаром може не відбутися. Клуб не може дозволити собі втратити такого гравця безкоштовно чи за малу суму компенсації, тому буде розглядати варіанти з трансфером.

Зазначається, що Леонардо подобається ідея замінити бразильця нападником Ювентуса Пауло Дибалою. Функціонер планує скористатися давнім інтересом "Старої синьйори" до Нея, що може спровокувати гучний обмін. Таким чином, форвард ПСЖ вирушить у Турин, а Дибала – в Париж.

До слова, Неймар перебрався до ПСЖ із Барселони в 2017 році за рекордні 222 млн у євровалюті. З того часу сага з поверненням скандального бразильця на Камп Ноу відновлюється у кожне трансферне вікно.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Головне Ювентус Ювентус Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо Пауло Дибала Пауло Дибала
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