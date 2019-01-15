Тейшейра: Якщо добре відпрацюємо на зборах – потрапимо в топ-6

Форвард Олімпіка Максім Тейшейра озвучив завдання донеччан на другу частину УПЛ.

"Якщо добре попрацюємо на зборах і будемо готові, то зможемо виконати завдання. Потрібно вигравати в кожному матчі. Ми повинні бути серйозними, згуртованими, грати один за одного.

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У першому колі нам не так щастило, як хотілося б. Сподіваюся, що в другій половині сезону удача нам посміхнеться", – цитує футболіста офіційний сайт Олімпіка.

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