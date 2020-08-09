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Тевес продовжив контракт з Бока Хуніорс

12:20 - Читать на русском
Тевес продовжив контракт з Бока Хуніорс
Карлос Тевес / Фото з відкритих джерел

Екс-нападник Ювентуса та Манчестер Сіті Карлос Тевес продовжить виступати за аргентинського гранда.

Бока Хуніорс повідомив про продовження співпраці з Тевесом у своєму офіційному Твіттері.

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Угода розрахована на один рік – до завершення сезону 2021. Деякі аргентинські ЗМІ повідомляли, що форвард може підписати контракт до червня 2021 року з опцією продовження ще на 6 місяців.

До слова, аргентинський гранд – рідний клуб екс-зірки Ювентуса. Він виступав за нього в 2001-2004 та 2015-2017 роках. У сезоні 2019/20 екс-форвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентуса зіграв у 18 матчах за Боку, забив 9 м’ячів і відзначився двома асистами

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Теги
Бока Хуніорс Бока Хуніорс Світ Карлос Карлос Тевес
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