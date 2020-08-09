Тевес продовжив контракт з Бока Хуніорс

Бока Хуніорс повідомив про продовження співпраці з Тевесом у своєму офіційному Твіттері.

Тевес назвав улюблений клуб своєї кар'єри в Європі – несподіваний вибір форварда

Угода розрахована на один рік – до завершення сезону 2021. Деякі аргентинські ЗМІ повідомляли, що форвард може підписати контракт до червня 2021 року з опцією продовження ще на 6 місяців.

До слова, аргентинський гранд – рідний клуб екс-зірки Ювентуса. Він виступав за нього в 2001-2004 та 2015-2017 роках. У сезоні 2019/20 екс-форвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентуса зіграв у 18 матчах за Боку, забив 9 м’ячів і відзначився двома асистами

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