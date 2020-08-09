Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс

Бока Хуниорс сообщил о продолжении сотрудничества с Тевесом в своем официальном Твиттере.

Тевес назвал любимый клуб своей карьеры в Европе – неожиданный выбор форварда

Соглашение рассчитано на один год – до конца сезона 2021. Некоторые аргентинские СМИ сообщали, что форвард может подписать контракт до июня 2021 с опцией продления еще на 6 месяцев.

К слову, аргентинский гранд – родной клуб экс-звезды Ювентуса. Он выступал за него в 2001-2004 и 2015-2017 годах. В сезоне 2019/20 экс-форвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ювентуса сыграл в 18 матчах за Бока, забил 9 мячей и отметился двумя ассистами.

Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ