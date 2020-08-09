toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс

12:23 - Читати українською
Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс
Карлос Тевес / Фото из открытых источников

Экс-нападающий Ювентуса и Манчестер Сити Карлос Тевес продолжит выступать за аргентинского гранда.

Бока Хуниорс сообщил о продолжении сотрудничества с Тевесом в своем официальном Твиттере.

Тевес назвал любимый клуб своей карьеры в Европе – неожиданный выбор форварда

Соглашение рассчитано на один год – до конца сезона 2021. Некоторые аргентинские СМИ сообщали, что форвард может подписать контракт до июня 2021 с опцией продления еще на 6 месяцев.

К слову, аргентинский гранд – родной клуб экс-звезды Ювентуса. Он выступал за него в 2001-2004 и 2015-2017 годах. В сезоне 2019/20 экс-форвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ювентуса сыграл в 18 матчах за Бока, забил 9 мячей и отметился двумя ассистами.

Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ

blog_ava
Лига чемпионов 2019/20: определились все пары 1/4 финала
00:12
8774
Теги
Бока Хуниорс Бока Хуниорс Мир Карлос Карлос Тевес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
9
мин
ОПФК Черкащина
17:30
Николаев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?