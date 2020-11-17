У матчі з Тальєресом 36-річний нападник отримав жовту картку вже на 3-й секунді за удар шипами в ногу хавбека Томаса Почеттіно після того, як гості розвели м'яч. В чемпіонаті Аргентини за всю історію ніхто не отримував жовту картку так рано.

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Відзначимо, що Тевес дограв матч до кінця, але його команда завершила зустріч удев'ятьох – червоні картки вже у компенсований час отримали захисник Карлос Іск'єрдос і форвард Агустін Обандо. Тальєрес здобув перемогу з рахунком 1:0.

Додамо, що у нинішньому сезоні Тевес провів 24 матчі за Бока Хуніорс, в яких забив 11 голів та віддав дві результативні передачі.

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