В матче с Тальересом 36-летний нападающий получил желтую карточку уже на 3-й секунде за удар шипами в ногу хавбека Томаса Почеттино после того, как гости развели мяч. В чемпионате Аргентины за всю историю никто не получал желтую карточку так рано.

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Отметим, что Тевес доиграл матч до конца, но его команда завершила встречу вдевятером – красные карточки уже в компенсированное время получили защитник Карлос Искьердос и форвард Агустин Обандо. Тальерес одержал победу со счетом 1:0.

Добавим, что в нынешнем сезоне Тевес провел 24 матча за Бока Хуниорс, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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