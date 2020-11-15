1. Джордж Грем, головний тренер Арсенала, представляє новачка "канонірів" – Іана Райта, який перейшов із Крістал Пелас (1991 рік). Райту вистачить семи років, щоб стати другим бомбардиром в історії клубу – 185 голів.

2. Едвін ван дер Сар, Марк Овермарс та Патрік Клюйверт – еліта нового нідерландського покоління тих часів.

3. Роберто Карлос у Палмейрас – своєму останньому клубі на шляху до Європи.

4. Збірна Туреччини зразка 1996 року. Ця команда вперше в історії пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи.

5. Ернан Креспо, Нестор Сенсіні та Хуан Себастьян Верон – аргентинська колонія у Пармі другої половини 90-х.

6. Святковий обід чемпіонів світу-1998. Фаб'єн Бартез і Тьєррі Анрі не розлучаються з трофеєм.

7. А хто це тут у нас? Маленький Веслі Снейдер перед битвою Аякса з ПСВ у 1993-му.

8. Хосеп Гвардіола і Ромаріо: фініш прекрасної епохи Йохана Кройфа у Барселоні – не за горами.

9. Нванкво Кану: 197 сантиметрів в атаці збірної Нігерії.

10. Гаряча снігова заруба між Вест Хемом та Рексемом у 1997 році. До речі, зима – близько.

11. Зінедін Зідан сплачує рахунки своєї популярності.

12. Молодий Марсело Б'єлса – головний тренер Ньюеллз Олд Бойз. У сезоні 1990/91 він зробив цю команду чемпіонами Аргентини.

13. Кадр, гідний пензля Тіціана. Захисник збірної Болгарії Тріфон Іванов подає руку Роберто Баджо, який оформив дубль у ворота його команди. Півфінал Кубка світу-1994.

14. Березень 1999-го. Пол Скоулз забиває на Джузеппе Меацца у ворота Інтера і виводить МЮ у півфінал Ліги чемпіонів.

15. Голкіпери Тоні Меола (100 матчів за національну збірну) і Віктор Чанов обмінялися светрами після спарингу США – СРСР (1:3) у лютому 1990 року.

16. Вітайте короля всієї Болгарії – Христо Стоїчкова!

17. Паоло Мальдіні щільно пресингує Зідана. Завдяки, зокрема, цим двом ми полюбили Кальчо.

18. Збірна Нідерландів на ЧС-1998. Півфінальна серія пенальті проти бразильців стала для "помаранчевих" фатальною.

19. Гус Хіддінк і Предраг Міятовіч у Валенсії середини 90-х.

20. Мундіаль у США міг стати бенефісом Еріка Кантона. Проте Франція сенсаційно не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат, а Король Ерік стежив за матчами чужих команд із коментаторської кабіни.

21. У 1994-му Алекс Фергюсон підбивав клинці до сімейства талановитого малого із Вест Хема – хотів підписати його для МЮ. Проте хлопчак виявився норовливим і обрав інший клуб. Його звали Джон Террі.

22. Форвард міланського Інтера Роналдо і топовий італійський мотогонщик Валентіно Россі (1998 рік).

23. У жовтні 1994-го він забив у Києві і ПСЖ поїхав із перемогою (2:1). У листопаді 1994-го він відзначився вже у Парижі – Динамо знову програло (0:1). Джордж Веа – це потужність, швидкість, техніка і непередбачуваний удар. У 2018-му його обрали президентом Ліберії.

24. Девід Сімен (Арсенал) і Петер Шмейхель (МЮ) – мабуть, найкрутіші голкіпери АПЛ 90-х.

25. Півзахисник Пол Інс і тренер Рой Ходжсон – англійський акцент міланського Інтера у 1995-97 роках.

26. Донецький Шахтар зразка 1991 року: екзотичні кольори і Сергій Ребров – крайній ліворуч у нижньому ряду. Загалом за донецький клуб Станіславович зіграв 35 матчів, забив 16 голів.

27. У 1995-му Дієго Марадона повернувся до Бока Хуніорс, щоб догравати...

28. Юний Роберт Лєвандовскі ще з дитинства мав симпатію до Німеччини, але, на щастя для Кадри, шляхом Клозе не пішов.

29. Паоло Мальдіні і його перший комп'ютер (травень 1996 року).

30. Опальний бразильський бомбардир Едмундо був божевільним настільки, що у 1999-му, на святкуванні дня народження свого сина, випив на брудершафт із шимпанзе Педрінью.

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