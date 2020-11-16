Поєдинок між жіночими командами Реала та Атлетіка відзначився неприємним інцидентом за участі рефері.

Рефері матчу Сара Фернандес невдало підставила голову під потужний удар гравця баскського клубу Нарої Уріарте.

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Арбітр відразу впала, а на поле вибігли лікарі обох клубів. Через травму ока Фернандес не змогла продовжити поєдинок, тому довелося скористатися послугами резервного судді – Сандри Гонсалес.

Інцидент трапився під завісу зустрічі, Атлетік так і не встиг відігратися за 10 компенсованих хвилин – Реал переміг 1:0.

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