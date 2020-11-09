Тете зізнався, що мріє грати за Барселону і має два пріоритети в АПЛ
Півзахисник Шахтаря Тете поділився професіональними амбіціями. У бразильця є пріоритети навіть серед топ-клубів.
"Мріяти про виступи у складі великого клубу – це нормально для кожного футболіста. Я не є винятком з правил. Немає ніяких сумнівів, я мрію зіграти за Манчестер Юнайтед, Ліверпуль чи Барселону.
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Тим не менш, я відчуваю особливі почуття саме до Барселони, за поєдинками якої я стежив з самого дитинства. Коли я був дитиною, я хотів отримати футболку Мессі, і ця пристрасть зростала з кожним днем. У мене особлива симпатія до цього клубу", – цитує Тете Mundo Deportivo з посиланням на DAZN.
Нагадаємо, Тете перебрався в Шахтар взимку 2019 року із Греміо за 15 млн євро. У нинішньому сезоні 20-річний бразилець зіграв за донеччан 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив гол та віддав 4 асисти. Зокрема, саме Тете став автором одного із м'ячів у переможному поєдинку ЛЧ проти Реала (3:2).
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